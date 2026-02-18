Kapò Kartoffeln Kaputt Severino sopravvissuto ai campi

Severino Lunardi, nato a Firenze nel 1912, ha vissuto un’esperienza drammatica durante la seconda guerra mondiale, quando fu deportato nei campi di concentramento. La sua cattura avvenne nel 1943, dopo che le truppe italiane si arresero ai tedeschi, e visse mesi di privazioni e sofferenze. Ricorda con chiarezza le parole dei soldati:

Mio zio, Severino Lunardi, nato a Firenze il 20 dicembre 1912, contadino, all'età di 28 anni fu chiamato a prendere parte alla seconda guerra mondiale, nella quale l'Italia venne coinvolta nel 1940. Dopo l'8 settembre '43, venne catturato dai tedeschi e deportato in Germania, in un campo di lavoro. A raccontare questa storia tragica è Carla Lunardi, 68 anni, di Campi Bisenzio, nonna di Caterina Migliorini, nostra compagna di classe. "Lo zio lavorava forzatamente dove costruivano aerei che sarebbero andati a bombardare l'Italia – riprende - e questa era una cosa che lo feriva molto, perché in Italia abitava tutta la sua famiglia.

