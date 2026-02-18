Kane supera Ronaldo | il record che ha fatto storia

Harry Kane ha superato Cristiano Ronaldo diventando il miglior goleador della Premier League grazie a una doppietta contro il Liverpool. La sua rete decisiva nel secondo tempo ha portato il Tottenham alla vittoria, lasciando il portoghese a distanza di poche reti. Con questa performance, Kane si conferma come uno dei attaccanti più prolifici del calcio inglese.

Un traguardo destinato a restare nei libri di storia del calcio ha definito un momento cruciale nella carriera di Kane. L’attaccante del Bayern Monaco ha raggiunto la quota di 500 gol in carriera, centrando una doppietta decisiva contro Werder Brema che ne certifica la crescita continua a livello internazionale. Questa marcatura coincide con una stagione già ricca di protagonismo, in cui la completezza del suo bagaglio tecnico emerge oltre la semplice finalizzazione. La realizzazione ha collocato Kane al centro di una discussione sul valore assoluto del suo rendimento. Il dato evidenzia come l’attaccante inglese abbia superato una soglia storica, rafforzando la sua posizione tra i migliori marcatori di sempre. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

