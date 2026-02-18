Juventus Women allenamento alla vigilia del Wolfsburg | recuperate Salvai e Wälti – VIDEO

La Juventus Women si prepara per la sfida di Champions League contro il Wolfsburg, dopo aver ripreso in allenamento Salvai e Wälti, entrambe in campo ieri pomeriggio. La squadra si è allenata al centro sportivo di Vinovo, con i due calciatrici che hanno partecipato alla sessione completa, dando segnali positivi per la partita di domani. Salvai e Wälti erano state ferme per infortunio nelle settimane scorse, e il loro rientro potrebbe fare la differenza.

Juventus Women, allenamento alla vigilia del match di Champions League con il Wolfsburg: recuperate Salvai e Wälti. La Juventus Women si prepara a una delle sfide più importanti della sua stagione europea con il morale alto e una condizione fisica ottimale. La notizia più importante riguarda l'infermeria: lo staff tecnico può sorridere perché la squadra è al completo, permettendo di preparare tatticamente l'incontro senza dover ricorrere a soluzioni d'emergenza.

Alla vigilia della partita di Champions League contro il Wolfsburg, la Juventus Women si prepara con un allenamento.

Martina Walti e Laura Salvai si sono infortunati durante l'allenamento della Juventus Women, e le loro condizioni sono ancora da chiarire in vista della partita di Champions League contro il Wolfsburg di giovedì.

