La nostra recensione del documentario Juventus. Primo amore, diretto da Angelo Bozzolini: un viaggio nell’oro bianconero tra mito sportivo e tensioni sociali. Il cinema si trasforma in una macchina del tempo per celebrare l’epopea di un club che ha segnato un’epoca: Juventus. Primo amore, diretto da Angelo Bozzolini e distribuito da Nexo Studios, è un documentario solido che adotta una struttura cronologica rigorosa per esplorare il decennio 1975-1985. L’opera non si limita a passare in rassegna i trionfi sportivi, ma costruisce un racconto corale attraverso le testimonianze dirette dei suoi protagonisti: le interviste inedite a leggende come Michel Platini, Dino Zoff, Zbigniew Boniek e Marco Tardelli creano un dialogo continuo in cui i campioni parlano l’uno dell’altro, restituendo allo spettatore l’affiatamento di un gruppo di atleti che, prima di essere professionisti, erano autentici sostenitori della maglia che indossavano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Juventus primo amore, recensione: la storia dei campioni che unirono operai e aristocratici negli Anni di Piombo

«Juventus. Primo amore», al cinema il documentario che racconta l’orgoglio bianconero come una storia d’ItaliaLa Juventus torna sul grande schermo con un nuovo emozionante racconto che celebra l’orgoglio e la passione bianconera.

