Juventus | le polemiche non accennano a spegnersi

La partita tra Juventus e Inter, terminata 3-2, ha scatenato ancora polemiche, soprattutto dopo il gol di Zielinski al 90° che ha deciso il risultato. La rimonta dei nerazzurri in dieci giocatori ha suscitato molte discussioni tra tifosi e analisti. Questa volta, il Bordocam di DAZN ha alimentato le tensioni, mostrando immagini che alcuni giudicano discutibili. Le critiche si concentrano soprattutto sulle decisioni arbitrali e sulla gestione del tempo di gioco. La vicenda continua a dividere appassionati e addetti ai lavori.

Le polemiche sull’Inter-Juventus 3-2 (gol di Zielinski al 90? dopo rimonta in dieci) non accennano a spegnersi, e ora il Bordocam di DAZN getta benzina sul fuoco. Le immagini del format on demand, anticipate e diffuse online, ricostruiscono i momenti chiave dell’espulsione di Pierre Kalulu al 42? per doppia ammonizione, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Il match tra Inter e Juventus, giocato il 15 febbraio 2026, ha scatenato nuove polemiche dopo il risultato di 3-2.

L'Inter ha conquistato la vittoria contro la Juventus 3-2 nel Derby d'Italia di Serie A, dopo un match acceso e ricco di tensioni.

Argomenti discussi: Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire; L’importante e discussa vittoria dell’Inter contro la Juventus; Polemiche dopo Inter Juve, Spalletti si scaglia contro l'arbitro nel tunnel; Inter-Juve 3-2, 5 verità: VAR da riformare, l’espulsione condiziona la partita.

