Juventus | le polemiche non accennano a spegnersi

La partita tra Juventus e Inter, terminata 3-2, ha scatenato ancora polemiche, soprattutto dopo il gol di Zielinski al 90° che ha deciso il risultato. La rimonta dei nerazzurri in dieci giocatori ha suscitato molte discussioni tra tifosi e analisti. Questa volta, il Bordocam di DAZN ha alimentato le tensioni, mostrando immagini che alcuni giudicano discutibili. Le critiche si concentrano soprattutto sulle decisioni arbitrali e sulla gestione del tempo di gioco. La vicenda continua a dividere appassionati e addetti ai lavori.

Le polemiche sull'Inter-Juventus 3-2 (gol di Zielinski al 90? dopo rimonta in dieci) non accennano a spegnersi, e ora il Bordocam di DAZN getta benzina sul fuoco. Le immagini del format on demand, anticipate e diffuse online, ricostruiscono i momenti chiave dell'espulsione di Pierre Kalulu al 42? per doppia ammonizione. Il difensore dell'Inter Bastoni parla per la prima volta dopo le polemiche di Inter Juventus per l'espulsione di Kalulu. Pierre Kalulu mette le parole 'fine' alle polemiche post Inter-Juventus: «Dobbiamo guardare avanti e non pensarci più. Dico solo che è un peccato»