Juventus Koopmeiners Mi sento bene al ritorno servono 3 gol

Teun Koopmeiners ha segnato due gol nel primo tempo contro l’Istanbul, dimostrando di sentirsi in buona forma. La sua doppietta ha portato un po’ di entusiasmo in una partita complicata per la Juventus, che ha affrontato una sconfitta pesante. Koopmeiners ha detto che, per recuperare, la squadra avrà bisogno di segnare almeno tre gol nella prossima partita.

Una delle poche note positive del disastro di Istanbul è stata la prestazione di Teun Koopmeiners, autore di una doppietta nel primo tempo. Il 5-2 finale poteva avere un passivo di gran lunga peggiore se non fosse stato per la doppietta dell'olandese nel doppio confronto.