Juventus | Kelly bersagliato dopo il Galatasaray

La Juventus ha subito una pesante sconfitta contro il Galatasaray al RAMS Park, causando critiche accese sui social e sui giornali sportivi. Kelly, uno dei giocatori più discussi, è stato preso di mira dai tifosi per alcune sue ingenuità durante la partita. La squadra ora si prepara a rispondere nel ritorno dei playoff Champions League, con l’obiettivo di ribaltare il risultato e rinsaldare il morale. La sfida di ritorno si giocherà tra due settimane, quando tutto sarà ancora in gioco.

La sconfitta della Juventus al RAMS Park contro il Galatasaray nell'andata dei playoff Champions League ha lasciato strascichi pesanti anche fuori dal campo. Il difensore inglese Lloyd Kelly, subentrato a Bremer infortunato e autore di una prestazione altalenante con errori in marcatura su Osimhen, è stato travolto da un'ondata di insulti razzisti sui social media.