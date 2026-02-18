juventus kalulu bastoni ha chiesto scusa guardiamo avanti

Nel post partita della sfida con il Galatasaray, il terzino Pierre Kalulu è tornato sull’episodio con Bastoni nel derby d’Italia. Le parole di Kalulu “I gol vengono sempre da errori nostri. Succede ma per me la cosa più difficile è stato questo secondo tempo. Perché eravano 2-1 a fine primo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Bastoni si scusa per la gioia dopo il rosso a Kalulu: “Era un dovere”Alessandro Bastoni si scusa per aver esultato dopo aver visto il cartellino rosso a Kalulu, spiegando che era un gesto dovuto.

Kalulu Bastoni: l’Inter ha trovato esagerata la reazione della Juventus. Ecco cosa non è piaciuto ai nerazzurriL’Inter ha criticato la reazione della Juventus dopo il match, sostenendo che sia stata eccessiva, soprattutto per alcune parole usate dai bianconeri in conferenza stampa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Medaglia d'oro di volo, L'Equipe 'sfotte' Bastoni dopo espulsione di Kalulu in Inter-Juve; Chivu: Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. Le mani si tengono a casa...; Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire; La regola che ha permesso l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus potrebbe presto cambiare.

La simulazione di Alessandro Bastoni che ha fatto espellere Pierre Kalulu durante Inter-JuventusSabato sera si è giocata Inter-Juventus nella Serie A maschile di calcio. Come spesso accade, è stata una partita tesa e che ha generato varie polemiche. Ha vinto l’Inter 3-2 grazie a un gol segnato a ... ilpost.it

Bastoni, dopo la simulazione e l’esultanza spunta la bugia: Kalulu gli chiede aiuto, lui menteKalulu incredulo per la seconda ammonizione in Inter-Juventus ha chiesto a Bastoni di dire la verità sul contatto, ma il difensore nerazzurro ha dato ... fanpage.it

Kalulu dopo il ko: “Non possiamo nasconderci, dobbiamo rialzarci” La sconfitta contro il Galatasaray lascia amarezza in casa Juventus. Pierre Kalulu analizza così la serata europea: “I gol vengono sempre da errori nostri… ma la cosa più difficile è stato quest facebook

Pierre Kalulu mette le parole 'fine' alle polemiche post Inter-Juventus: «Dobbiamo guardare avanti e non pensarci più. Dico solo che è un peccato» 1/4 x.com