Juventus il disastroso ingresso di Cabal

Juan Cabal ha avuto un inizio deludente con la Juventus, a causa di una prestazione negativa durante la partita contro l'Istanbul. La sua presenza in campo ha contribuito a peggiorare la situazione della squadra, che ha subito un gol dopo pochi minuti. Cabal ha commesso errori che hanno dato impulso agli avversari e hanno complicato la partita per i bianconeri.

Nel naufragio bianconero di Istanbul, la prestazione disastrosa di Juan Cabal è stata uno dei punti salienti del match. Per la Juventus il colombiano è stato una calamità naturale, è entrato per sostituire il già ammonito Cambiaso e in un quarto d'ora ha distrutto le speranze di poter tornare. Cabal è stato espulso durante la partita tra Galatasaray e Juve, a causa di un fallo ingenuo al 22° minuto. Il Livorno perde anche la seconda partita consecutiva contro la Juventus Next Gen, con il risultato di 1-2 all'Armando Picchi. Secondo tempo disastroso della Juventus in Turchia: l'andata dei playoff di Champions la vince il Galatasaray per 5-2, con doppietta dell'ex Napoli Noa Lang. Il cammino dei bianconeri adesso si complica considerevolmente, vista anche l'espulsione di Cabal.