Juventus contesta le multe Consob | riaperto il fronte plusvalenze e stipendi ricorsi presentati in appello

La Juventus ha deciso di presentare ricorso contro le multe della Consob, dopo aver ricevuto le sanzioni lo scorso 31 dicembre 2025. La società, insieme a ex dirigenti e un membro dello staff attuale, contesta le decisioni dell’autorità di controllo finanziario, che aveva aperto un’indagine sulle operazioni di plusvalenze e le manovre sugli stipendi. La Juventus sostiene che le accuse sono infondate e ha deciso di difendersi in tribunale.

La Juventus Contesta le Multa Consob: Riapre il Caso Plusvalenze e Manovre Stipendi. La Juventus Football Club, insieme a diversi ex dirigenti e un attuale manager, ha presentato ricorso contro le sanzioni pecuniarie imposte dalla Consob lo scorso 31 dicembre 2025, in seguito alle indagini sul caso plusvalenze e manovre stipendi. L’iniziativa mira a rivedere le multe che ammontano a un totale di 500.000 euro, distribuite tra il club e i singoli amministratori, e si inserisce in un contesto già segnato da un precedente patteggiamento davanti alla giustizia ordinaria e da pesanti sanzioni sportive.🔗 Leggi su Ameve.eu

