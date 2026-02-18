Juventus contesta le multe Consob | riaperto il fronte plusvalenze e stipendi ricorsi presentati in appello
La Juventus ha deciso di presentare ricorso contro le multe della Consob, dopo aver ricevuto le sanzioni lo scorso 31 dicembre 2025. La società, insieme a ex dirigenti e un membro dello staff attuale, contesta le decisioni dell’autorità di controllo finanziario, che aveva aperto un’indagine sulle operazioni di plusvalenze e le manovre sugli stipendi. La Juventus sostiene che le accuse sono infondate e ha deciso di difendersi in tribunale.
La Juventus Contesta le Multa Consob: Riapre il Caso Plusvalenze e Manovre Stipendi. La Juventus Football Club, insieme a diversi ex dirigenti e un attuale manager, ha presentato ricorso contro le sanzioni pecuniarie imposte dalla Consob lo scorso 31 dicembre 2025, in seguito alle indagini sul caso plusvalenze e manovre stipendi. L’iniziativa mira a rivedere le multe che ammontano a un totale di 500.000 euro, distribuite tra il club e i singoli amministratori, e si inserisce in un contesto già segnato da un precedente patteggiamento davanti alla giustizia ordinaria e da pesanti sanzioni sportive.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ricorso Juve contro la multa della Consob per il caso plusvalenze e manovra stipendi: ecco la mossa del club bianconero e cosa sta succedendoLa Juventus ha presentato un ricorso contro la multa della Consob, dopo aver contestato le accuse di plusvalenze fittizie e di aver modificato le modalità di pagamento degli stipendi.
