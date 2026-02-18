Juventus | Bremer al J Medical

Bremer si è recato al J Medical a causa di un problema fisico, dopo l’ultima sconfitta casalinga contro il Galatasaray nei playoff di Champions League. Il difensore brasiliano ha accusato fastidi muscolari e si è sottoposto a controlli approfonditi. La Juventus cerca di capire l’entità dell’infortunio e valutare i tempi di recupero. La squadra tornerà ad allenarsi senza di lui in vista delle prossime sfide di campionato. La situazione di Bremer resta da definire nei dettagli.

La Juventus incassa un altro duro colpo dopo la sconfitta in casa del Galatasaray nell'andata dei playoff Champions League. Gleison Bremer, uscito zoppicante dal match di Istanbul per un problema muscolare alla coscia destra, è atterrato stamattina a Caselle e si è diretto immediatamente al J-Medical per gli esami strumentali. Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: bianconeri al tappeto, espulso Cabal.