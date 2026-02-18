Juventus | allarme per Bremer

La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Galatasaray nell’andata dei playoff di Champions League, a causa di un errore difensivo di Bremer. Il difensore brasiliano ha commesso un fallo in area che ha portato al rigore decisivo. La squadra torinese fatica a trovare solidità e deve recuperare nel ritorno per evitare di uscire già ai primi turni. I tifosi sono preoccupati per le difficoltà in difesa e aspettano risposte dai prossimi incontri. La partita si è conclusa con un risultato che mette in discussione il passaggio del turno.

