Juve lo sfottò di Felipe Melo | Manita social dopo il ko di Istanbul

Da stilejuventus.com 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Felipe Melo ha preso di mira la Juventus sui social dopo la sconfitta di Istanbul, in cui i bianconeri hanno perso 5-2. Il centrocampista brasiliano ha scritto “Manita” come scherno, facendo riferimento alla goleada subita. Quel commento ha fatto scoppiare una polemica online tra i tifosi e i sostenitori della squadra.

Il veleno di Felipe Melo travolge la Juventus dopo il disastroso 5-2 di Istanbul, trasformando la debacle dei bianconeri in un violento siparietto social. L’ex centrocampista brasiliano, che ha vestito la maglia della Vecchia Signora prima di approdare all’ Inter e proprio al Galatasaray, ha celebrato apertamente il tracollo della squadra di Luciano Spalletti. Attraverso una serie di storie su Instagram, l’ex mediano si è immortalato nell’atto di contare fino a cinque con le dita, un riferimento esplicito alla “manita” subita dai piemontesi in Champions League. “Il mio cuore batte per i colori giallorossi del Gala e per i nerazzurri in Italia, non posso nascondere la mia gioia per questo risultato”, ha ribadito il calciatore alimentando una polemica che dura da anni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

