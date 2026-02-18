Juve l’allarme rientra | Bremer e David vedono il Como

La Juventus ha ricevuto buone notizie: Gleison Bremer e Jonathan David, coinvolti in un allarme muscolare, sono usciti dai controlli senza problemi. La paura di un lungo stop si è allontanata grazie agli esami che hanno escluso lesioni. Entrambi i giocatori sono pronti a scendere in campo contro il Como, rafforzando la rosa in vista delle prossime sfide. La situazione medica si è sbloccata e ora la squadra può concentrarsi sul finale di campionato senza preoccupazioni. La partita contro il Como si avvicina.

L'ansia che aveva avvolto la Continassa nelle ultime ore si è dissolta dopo l'esito dei controlli medici: Gleison Bremer e Jonathan David non hanno riportato lesioni muscolari, scongiurando stop prolungati in un momento cruciale della stagione. Il difensore brasiliano, costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco durante la sfida di Champions League contro il Galatasaray, ha riscontrato soltanto un affaticamento alla coscia destra che verrà monitorato quotidianamente. Analogo responso per il centravanti canadese, la cui assenza nell'ultimo impegno europeo aveva sollevato dubbi sulla tenuta dell'inguine.