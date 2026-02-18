Juve danneggiata col Galatasaray | l’errore arbitrale di cui nessuno parla

La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Galatasaray a causa di un errore arbitrale che nessuno ha commentato. Durante la partita, l’arbitro Makkelie ha assegnato un rigore controverso ai turchi, influenzando il risultato finale. La squadra di Spalletti ora deve affrontare una sfida difficile a Torino per tentare di recuperare il punteggio e qualificarsi agli ottavi di Champions League. La partita si prospetta complicata, ma la Juventus non ha intenzione di mollare.

Brutta sconfitta della squadra di Spalletti in Champions League, ma Makkelie ha violato la Regola 12 Servirà un'impresa a Torino per ribaltare la situazione contro il Galatasaray e qualificarsi agli ottavi di Champions League. La Juventus è uscita con le ossa rotte dalla trasferta di Istanbul, dove ha subito una netta sconfitta per 5-2, dopo essere stata in vantaggio 2-1. Un ko viziato da un errore arbitrale ai danni della squadra di Spalletti di cui nessuno si è accorto, nemmeno tra i bianconeri. Makkelie estrae il cartellino rosso (foto Ansa) – Calciomercato.it Al minuto 66, sul 3-2 per i turchi, è stato espulso Juan Cabal.