Juve allarme Bremer | lesione alla coscia e ko contro il Galatasaray

Da serieagoal.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gleison Bremer si ferma durante la partita contro il Galatasaray a causa di una lesione alla coscia, che lo costringe a lasciare il campo al 30°. La Juventus si prepara a fare i conti con un possibile forfait, mentre il difensore brasiliano si sottoporrà agli esami approfonditi per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

L’allarme rosso scatta alla Continassa e in orbita Nazionale per lo stop forzato di Gleison Bremer, crollato al trentesimo della sfida europea contro il Galatasaray. Il centrale brasiliano ha alzato bandiera bianca a causa di un problema muscolare alla coscia destra, lasciando il posto a Federico Gatti dopo un vano tentativo di rientro in campo. Nonostante il tempestivo intervento dello staff medico a bordocampo, il dolore ha impedito al perno difensivo di proseguire la gara. La Juventus perde così il suo leader arretrato in un momento nevralgico della stagione, complicando i piani tattici di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

juve allarme bremer lesione alla coscia e ko contro il galatasaray
© Serieagoal.it - Juve, allarme Bremer: lesione alla coscia e ko contro il Galatasaray

Bremer ko a Istanbul: problema alla gamba contro il Galatasaray, sostituzione nel primo tempoBremer si è infortunato alla gamba durante la partita contro il Galatasaray a Istanbul, costringendo l’allenatore a sostituirlo già nel primo tempo.

Juve, altro infortunio per Bremer: problemi muscolari, deve uscire contro il GalatasarayBremer ha dovuto lasciare il campo durante la partita contro il Galatasaray a causa di un dolore muscolare alla coscia, che lo ha sorpreso mentre cercava di continuare a giocare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

juve allarme bremer lesioneInfortunio Bremer: la prima diagnosi in vista di Roma-JuventusIl difensore brasiliano si è fermato per un infortunio alla coscia destra ed è stato costretto a lasciare il campo prima della fine del primo tempo. La prima diagnosi parla di un risentimento ... asromalive.it

juve allarme bremer lesioneInfortunio Bremer, il brasiliano lascia il campo in Galatasaray Juve: le condizioni del difensore. Bianconeri in allarme: al suo posto GattiInfortunio Bremer, il brasiliano lascia il campo in Galatasaray Juve: le condizioni del difensore. Bianconeri in allarme: al suo posto Gatti Non c’è pace per la retroguardia della Juventus nell’infern ... calcionews24.com