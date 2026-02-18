Gleison Bremer si ferma durante la partita contro il Galatasaray a causa di una lesione alla coscia, che lo costringe a lasciare il campo al 30°. La Juventus si prepara a fare i conti con un possibile forfait, mentre il difensore brasiliano si sottoporrà agli esami approfonditi per valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

L’allarme rosso scatta alla Continassa e in orbita Nazionale per lo stop forzato di Gleison Bremer, crollato al trentesimo della sfida europea contro il Galatasaray. Il centrale brasiliano ha alzato bandiera bianca a causa di un problema muscolare alla coscia destra, lasciando il posto a Federico Gatti dopo un vano tentativo di rientro in campo. Nonostante il tempestivo intervento dello staff medico a bordocampo, il dolore ha impedito al perno difensivo di proseguire la gara. La Juventus perde così il suo leader arretrato in un momento nevralgico della stagione, complicando i piani tattici di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juve, allarme Bremer: lesione alla coscia e ko contro il Galatasaray

Bremer ko a Istanbul: problema alla gamba contro il Galatasaray, sostituzione nel primo tempoBremer si è infortunato alla gamba durante la partita contro il Galatasaray a Istanbul, costringendo l’allenatore a sostituirlo già nel primo tempo.

Juve, altro infortunio per Bremer: problemi muscolari, deve uscire contro il GalatasarayBremer ha dovuto lasciare il campo durante la partita contro il Galatasaray a causa di un dolore muscolare alla coscia, che lo ha sorpreso mentre cercava di continuare a giocare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.