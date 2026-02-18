Jutta Leerdam | quanto guadagna davvero l’oro olimpico di Milano-Cortina tra sponsor e social

Jutta Leerdam ha vinto l’oro olimpico a Milano-Cortina, e subito sono aumentati i suoi guadagni. La pattinatrice olandese ha attirato l’attenzione di numerosi sponsor che offrono contratti vantaggiosi. Anche i suoi profili social crescono di giorno in giorno, generando entrate grazie a collaborazioni e pubblicità. La medaglia d’oro le permette di aumentare la sua popolarità e di sfruttare al massimo il suo potenziale commerciale. Leerdam sta costruendo un vero e proprio impero economico intorno alla vittoria.

Jutta Leerdam oro olimpico: guadagni milionari tra sponsor, social e marketing. C’è chi vince una medaglia e torna nell’ombra. E poi c’è Jutta Leerdam. A Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 l’olandese non si è limitata a pattinare: ha scolpito il proprio nome nel ghiaccio e nel business globale. Oro nei 1.000 metri con record olimpico, argento in un’altra specialità. Ma soprattutto una proiezione economica che fa girare la testa: secondo gli analisti, i Jutta Leerdam guadagni Olimpiadi potrebbero toccare quota 8-10 milioni di sterline l’anno (oltre 10 milioni di euro), almeno nei cicli olimpici di punta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

