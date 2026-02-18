Juancho Hernangómez a Heraklion | decisione al shootaround per la sfida con il PAOK

Juancho Hernangómez, protagonista in allenamento a Heraklion, ha deciso di partecipare al shootaround in vista della partita contro il PAOK, determinando così la sua presenza o meno nel quarto di finale di Coppa di Grecia. La sua presenza dipende da una valutazione dell’ultimo minuto durante questa sessione di preparazione. La squadra si prepara con attenzione, consapevole che la decisione finale potrebbe influenzare la strategia di gioco.

Un giocatore spagnolo è al centro dell’attenzione in vista dell’Allwyn Final 8 di Coppa di Grecia, con la decisione sulla sua partecipazione al quarto di finale contro PAOK affidata alle valutazioni dell’ultimo minuto. Le condizioni fisiche e la prontezza al rientro saranno decisive nelle ore precedenti alla palla a due. Juancho Hernangómez è arrivato a Heraklion nella serata di martedì 17 febbraio, in concomitanza con l’impegno del Panathinaikos AKTOR nell’Allwyn Final 8 della Coppa di Grecia. Il lungo spagnolo non era partito con la squadra nel primo spostamento di martedì a causa di un malessere. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

