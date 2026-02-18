Jonathan Kuminga ancora fuori | le ultime sulle sue condizioni
Jonathan Kuminga rimane fuori causa dopo l’infortunio, secondo le ultime notizie provenienti dagli Atlanta Hawks. L’ala, arrivata da poco nel team, ha subito un problema fisico che lo tiene lontano dal campo. Le sue condizioni non migliorano e i medici continuano a monitorare il suo stato di salute. I tifosi attendono aggiornamenti più dettagliati, mentre Kuminga lavora ancora sulla riabilitazione. La franchigia spera di riaverlo presto in forma, ma al momento non ci sono date precise per il suo ritorno.
Le ultime informazioni dai Atlanta Hawks riguardano Jonathan Kuminga e il suo percorso di recupero. L'ala è arrivata di recente nella franchigia, ma resterà fermo per almeno un'altra settimana a causa di un problema al ginocchio. Il staff medico eseguirà una rivalutazione nei prossimi giorni per definire tempi e modalità di reinserimento. L'obiettivo è preservare la salute dell'atleta e consentire un rientro completo, evitando ricadute e senza forzare ritmi che possano compromettere la condizione fisica. Lo stop prolungato impone una gestione attenta delle fasi di recupero e di integrazione nelle rotazioni.
NBA, Golden State in crisi e la questione Kuminga torna d'attualità: divorzio in vista?Gli Warriors hanno perso quattro delle ultime cinque partite e ora, con uno Steph Curry ai box per almeno una settimana, sono scivolati in zona play-in. A coach Steve Kerr, quindi, servirebbe poter
NBA - Quindi alla base della rottura tra Kuminga e i Warriors c'era la visione di coach Kerr che voleva far evolvere Jonathan in un giocatore alla Shawn Marion/Aaron Gordon, ma Kuminga si considerava un futuro All-Star e voleva più possessi facebook
NBA - Quindi alla base della rottura tra Kuminga e i Warriors c'era la visione di coach Kerr che voleva far evolvere Jonathan in un giocatore alla Shawn Marion/Aaron Gordon, ma Kuminga si considerava un futuro All-Star e voleva più possessi x.com