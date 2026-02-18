Jeanie Buss ha confermato che suo padre, Jerry Buss, avrebbe approvato la vendita della maggioranza dei Lakers prima della sua morte, sottolineando come questa decisione fosse già stata presa anni fa. La notizia arriva mentre la famiglia Buss lavora per finalizzare l’accordo, con i nuovi acquirenti pronti a prendere il controllo della squadra.

Jerry Buss avrebbe sostenuto, in relazione all’operazione prevista per il 2025, la scelta di cedere la quota di maggioranza, sottolineando che per restare al vertice della NBA servono risorse e una direzione chiara. La decisione è stata condivisa tra i sei fratelli e mirava a proteggere l’eredità del padre. L’accordo è stato concordato nel giugno 2025 e chiuso entro la fine di ottobre, lasciando alla famiglia circa il 17% delle quote, una soglia sufficiente per mantenere Jeanie Buss nel ruolo di governatrice. A seguito del closing, cinque dei sei fratelli sono usciti dai rispettivi incarichi nel club, mentre Jeanie ha firmato un contratto di cinque anni e ha ribadito: "Non vado da nessuna parte". 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Jerry Buss avrebbe approvato la cessione dei Lakers secondo Jeanie Buss

