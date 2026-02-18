Jennifer Garner | da babysitter a imprenditrice di successo il suo brand vale quasi 845 milioni Colbert testimonia

Jennifer Garner si è trasformata da babysitter a imprenditrice di successo, grazie al suo brand Once Upon a Farm, che ora vale quasi 845 milioni di dollari. La sua amicizia di lunga data con Stephen Colbert ha contribuito a portare l’attenzione sulla sua crescita professionale, con il conduttore che ha spesso sostenuto le sue iniziative. La star ha deciso di lanciare un’attività nel settore alimentare per bambini, rispondendo alla domanda di prodotti più sani e naturali.

Jennifer Garner, da babysitter a imprenditrice: il successo di Once Upon a Farm e un'amicizia di lunga data con Stephen Colbert. New York, 18 febbraio 2026 – Jennifer Garner, attrice di successo e imprenditrice, continua a stupire. L'apparizione al *Late Show* di Stephen Colbert ha offerto un'occasione per celebrare il lancio della seconda stagione della serie Apple TV+ "The Last Thing He Told Me" e il recente successo del suo brand di alimenti biologici per bambini, Once Upon a Farm, che ha debuttato in borsa con una valutazione di quasi 845 milioni di dollari. Ma dietro la brillante carriera, si cela un aneddoto inaspettato: nel 1996, Colbert le propose di fare da babysitter alla sua figlia.