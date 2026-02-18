Jeffrey Epstein e il Cremlino
Jeffrey Epstein ha accumulato la sua ricchezza attraverso pratiche illecite e pratiche di ricatto, e ora si scopre che le sue operazioni avevano legami con il Cremlino. Secondo le inchieste, il finanziere statunitense avrebbe collaborato con figure vicine alla Russia per ottenere informazioni delicate e influenzare decisioni importanti. Un dettaglio concreto riguarda alcuni incontri tra Epstein e rappresentanti russi, avvenuti in segreto in ambienti esclusivi.
Nella mente dell’opinione pubblica il caso Epstein è associato allo scandalo della gigantesca rete di pedofilia organizzata e sfruttata per anni dal finanziere statunitense e dalla sua complice Ghislaine Maxwell. La questione delle protezioni segrete di cui godevano i due ha prodotto una lunga serie di ipotesi, alimentate anche dallo stesso Epstein, che sosteneva di “fare parte dell’intelligence”. Il movimento Make America great again (Maga) insiste sul ruolo dei servizi segreti israeliani del Mossad nella carriera di Epstein, mentre il giornalista statunitense Tucker Carlson sostiene che fosse un agente israeliano e che oggi Trump stia cercando d’insabbiare il caso per questo motivo. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Jeffrey Epstein, il mecenate oscuroJeffrey Epstein è stato un finanziere americano che si è tolto la vita in carcere nel 2019, probabilmente a causa delle accuse di traffico di minori che lo coinvolgevano.
I legami ambigui tra Jeffrey Epstein e IsraeleLe rivelazioni sui file Epstein stanno portando alla luce connessioni sorprendenti tra Jeffrey Epstein e alcune figure di spicco in Israele.
