Jazz e Classica a Milano | Un Quartetto Innovativo Reinterpreta Copland Berio e Puccini nell’Atelier Musicale

Il quartetto Jazz e Classica a Milano ha deciso di unire i generi per un concerto inaspettato. La scelta nasce dalla voglia di sperimentare nuove sonorità e coinvolgere il pubblico con interpretazioni innovative di Copland, Berio e Puccini. L’evento si terrà sabato 21 febbraio all’Auditorium Di Vittorio, situato nel cuore della città. Gli artisti promettono un mix di stile e tecniche diverse, trasformando brani noti in versioni sorprendenti. L’appuntamento si svolge in un’atmosfera informale, ideale per ascoltare musica in modo diverso.

Jazz e Classica si Fondono a Milano: Un Quartetto Inatteso alla Camera del Lavoro. Un insolito esperimento musicale è in programma per sabato 21 febbraio all’Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano. Quattro tra i più apprezzati jazzisti italiani – Tino Tracanna, Antonio Zambrini, Tito Mangialajo Rantzer e Francesco D’Auria – si confronteranno con pagine di Copland, Berio, Schoenberg e Puccini, reimmaginando i capolavori del Novecento attraverso l’improvvisazione e la sensibilità del jazz. L’evento, curato dall’associazione culturale Secondo Maggio, si inserisce nella trentunesima edizione dell’Atelier Musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

