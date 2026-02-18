Jazz e Classica a Milano | Un Quartetto Innovativo Reinterpreta Copland Berio e Puccini nell’Atelier Musicale
Il quartetto Jazz e Classica a Milano ha deciso di unire i generi per un concerto inaspettato. La scelta nasce dalla voglia di sperimentare nuove sonorità e coinvolgere il pubblico con interpretazioni innovative di Copland, Berio e Puccini. L’evento si terrà sabato 21 febbraio all’Auditorium Di Vittorio, situato nel cuore della città. Gli artisti promettono un mix di stile e tecniche diverse, trasformando brani noti in versioni sorprendenti. L’appuntamento si svolge in un’atmosfera informale, ideale per ascoltare musica in modo diverso.
Jazz e Classica si Fondono a Milano: Un Quartetto Inatteso alla Camera del Lavoro. Un insolito esperimento musicale è in programma per sabato 21 febbraio all’Auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano. Quattro tra i più apprezzati jazzisti italiani – Tino Tracanna, Antonio Zambrini, Tito Mangialajo Rantzer e Francesco D’Auria – si confronteranno con pagine di Copland, Berio, Schoenberg e Puccini, reimmaginando i capolavori del Novecento attraverso l’improvvisazione e la sensibilità del jazz. L’evento, curato dall’associazione culturale Secondo Maggio, si inserisce nella trentunesima edizione dell’Atelier Musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu
pagine di copland, berio, schoenberg e puccini con i jazzisti tracanna, zambrini, mangialajo e d’auria sabato 21 febbraio alla camera del lavoro di milanoSabato 21 febbraio alla Camera del Lavoro di Milano, il quartetto di jazzisti guidato da Tino Tracanna presenta un concerto dedicato a pagine di Copland, Berio, Schoenberg e Puccini.
atelier musicale: il jazz di giovanni falzone e del trio freak machine sabato 24 gennaio alla camera del lavoro di milanoL’Atelier Musicale torna a Milano con un appuntamento dedicato al jazz, ospitando il Trio Freak Machine del trombettista Giovanni Falzone.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A Sassari i grandi interpreti della musica tra classica, jazz e musical; Tracanna, Zambrini, Mangialajo e D’Auria tra jazz e classica; Addio Michel Portal, il jazz fuori dagli schemi; L’opera in Jazz La stella di Danilo Rea a Foligno.
A Urgnano «Tra cielo e terra», jazz e classica rilette dal poderoso SerassiAl via questa sera (12 aprile) «Tra cielo e terra», la nuova rassegna concertistica promossa dalla Parrocchia di Urgnano e nata per valorizzare l’organo costruito nel 1798 da Giuseppe II Serassi, per ... bergamo.corriere.it
Stintino Jazz&Classica, dieci eventi per il decimo annoDieci è il numero di Stintino Jazz&Classica per l'edizione 2023. Per il decimo anno consecutivo la rassegna di musica jazz - e non solo - torna nel borgo dell'Asinara, affiancando alle storiche ... ansa.it
Il Winter Tour italiano dei Sandia passa dal Concordi Venerdì 6 febbraio h 21:15 i Sandia, di passaggio nel loro tour italiano, fanno tappa al Teatro dei Concrodi. Sandia è un quartetto jazz israeliano noto per il suo stile innovativo che fonde jazz moderno, influ facebook