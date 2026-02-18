JaBari e Malik Williams sono diventati i protagonisti delle tendenze moda del 2026 perché sfoggiano look identici e attirano l’attenzione ovunque vadano. I due gemelli, entrambi under 20, si distinguono per il modo in cui combinano capi di marca e accessori di tendenza, creando outfit che fanno parlare di loro sui social. La loro popolarità cresce giorno dopo giorno, soprattutto tra i giovani che cercano ispirazione per il modo di vestirsi.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Mentre si trovano nel loro terzo decennio da trendsetter, sappiamo che il talento delle gemelle Mary-Kate e Ashley, ex attrici, oggi designer e founder del brand The Row, sta nell'avere avuto l'arguzia non solo di saper infrangere le regole della moda, ma anche di aver fatto venire voglia a tutti noi di provare ogni cosa (e sottolineiamo, ogni cosa) si mettessero addosso. Alle due twins è mancato solo il coinvolgimento dei social, che invece hanno dalla loro JaBari e Malik Williams che contano migliaia di follower tra TikTok e Instagram (più di mezzo milione). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - JaBari e Malik Williams, identikit delle nuove Olsen: i gemelli stilosi del 2026 sono loro

