Vincenzo Italiano ha dichiarato che il match contro il Brann, in programma stasera, rappresenta una grande opportunità per il Bologna. La partita si svolge in Norvegia, in un ambiente gelido che richiede ai giocatori di adattarsi alle condizioni estreme. Italiano sottolinea l’importanza di affrontare con determinazione questa sfida, consapevole delle difficoltà che il clima e il campo difficile presenteranno. I rossoblù cercano di conquistare un risultato positivo per poter affrontare il ritorno a Bologna con maggior sicurezza.

Bologna, 18 febbraio 2026 – Una sfida a cui il Bologna tiene tantissimo. Vincenzo Italiano sottoscrive l’obiettivo di una nuova doppia notte europea, con l’andata degli spareggi contro il Brann per l’accesso agli ottavi di finale che apre il mini ciclo che deciderà il prosieguo della stagione internazionale dei rossoblù: “Teniamo tantissimo a questa sfida: essendo la gara d’andata vogliamo fare bene e ottenere un risultato che ci permetta, al ritorno a Bologna, di giocarci le nostre chance e passare il turno”. Il tecnico del Bologna ha evidenziato come la vittoria con il Torino sia stata importante ma che al tempo stesso la squadra debba già guardare oltre: “In questi momenti servirebbero più giorni per gioire da una vittoria così importante come quella di Torino, per il periodo in cui eravamo, per le tante sconfitte in campionato però veniamo catapultati immediatamente in una partita importantissima, per quelli che erano gli obiettivi nostri, andare avanti in Europa, affrontare questo pre-off contro una squadra che conosciamo, che abbiamo già affrontato nel girone e che ti permette questa partita di andare avanti in una competizione che, come avevamo detto, teniamo ad arrivare il più lontano possibile”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italiano e la sfida al Brann: “Mi aspetto un ambiente caldo, dobbiamo adattarci alle difficoltà”

