Italiani in campo martedì 17 febbraio | Berrettini Darderi

Il tennista Matteo Berrettini e il giovane Lorenzo Darderi scendono in campo martedì 17 febbraio 2026, dopo aver ottenuto risultati importanti nelle ultime settimane. A Dubai, Rio de Janeiro, Doha e Delray Beach, gli italiani cercano di migliorare il loro ranking e di qualificarsi per i tornei più prestigiosi. La giornata mette in evidenza l’impegno di tutto il movimento tennistico italiano, che punta a rafforzare la propria posizione nel circuito internazionale.

Il Tennis Italiano in Movimento: Paolini, Berrettini e gli Altri Azzurri alla Ricerca di Successi. Dubai, Rio de Janeiro, Doha e Delray Beach sono i palcoscenici che oggi, 17 febbraio 2026, vedono protagonisti i tennisti italiani. Jasmine Paolini, Matteo Berrettini, Francesco Passaro, Luciano Darderi e Mattia Bellucci sono in campo per tornei cruciali, con l’obiettivo di scalare le classifiche mondiali e riscattare momenti difficili. La giornata offre un’ampia vetrina per il tennis azzurro, tra riscatto, nuove opportunità e la costante ricerca di risultati importanti. Paolini a Dubai: Riscossa dopo Doha.🔗 Leggi su Ameve.eu

Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari martedì 17 febbraio, streaming, calendario italiani in garaIl cielo di Milano si illumina con le gare delle Olimpiadi Invernali del 2026, che oggi, 17 febbraio, portano in scena la quattordicesima giornata di competizioni.

Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (martedì 17 febbraio): orari, tv, programma, streamingOggi, martedì 17 febbraio, tutti gli italiani partecipano alle gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dopo che la neve ha rallentato gli allenamenti di alcuni atleti nelle ultime settimane.

