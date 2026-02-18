Italia tra cronaca nera e cultura | indagini a Milano incendio a Napoli Venezia celebra il Carnevale

Un incendio scoppiato nel quartiere Sannazaro di Napoli ha provocato danni a diverse auto parcheggiate, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause. A Milano, gli agenti stanno lavorando per fare luce su un’indagine in corso a Rogoredo, dove si sono verificati recenti episodi di cronaca nera. Nel frattempo, Venezia si prepara a celebrare il Carnevale, con eventi che attirano turisti da tutta Italia.

Tra indagini a Rogoredo, fiammate al Sannazaro e il saluto a Venezia: l’Italia di fronte a un febbraio di contrasti. Il 18 febbraio 2026 si apre con un’Italia divisa tra l’amarezza di indagini per un caso di violenza urbana a Rogoredo, l’allarme per l’incendio che ha colpito il teatro Sannazaro di Napoli, e la celebrazione della conclusione del Carnevale di Venezia. Una giornata che fotografa le fragilità e le resilienze di un Paese chiamato a confrontarsi con emergenze, tradizioni e la costante ricerca di sicurezza e identità. Rogoredo, l’indagine e le ombre sul ruolo delle forze dell’ordine. Quattro agenti di polizia sono ora sotto inchiesta per omissioni legate all’uccisione di Mansouri a Rogoredo, un sobborgo di Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Tra miti greci, eroi e sport: Venezia celebra le Olimpiadi con il Carnevale 2026 | VIDEODal 31 gennaio al 17 febbraio 2026, Venezia ospita un’edizione speciale del Carnevale dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Napoli perde un simbolo: incendio devasta il teatro Sannazaro, sessant’anni di cultura in fiamme. Indagini in corso.Il teatro Sannazaro di Napoli ha preso fuoco alle prime ore del mattino, causando la distruzione di un patrimonio culturale che durava da oltre sessant’anni.

