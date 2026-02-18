Italia l’erosione del dialetto | meno del 10% lo parla in casa un patrimonio linguistico a rischio e in rapido declino

In Italia, meno del 10% delle persone parla il dialetto in casa, perché sempre più famiglie preferiscono usare l’italiano standard. Questa scelta ha portato alla perdita di un patrimonio linguistico che si sta rapidamente dissolvendo, soprattutto tra i giovani. Un esempio concreto si vede nelle regioni del Nord, dove le nuove generazioni usano sempre meno il dialetto anche con i nonni.

L’Italia dimentica il dialetto: un patrimonio linguistico in rapido declino. Un cambiamento silenzioso, ma profondo, sta attraversando la società italiana. Il dialetto, un tempo lingua quotidiana per milioni di persone, è oggi parlato in casa da meno del 10% della popolazione. I dati InfoData di febbraio 2026 rivelano che solo il 9,6% degli italiani utilizza il dialetto come lingua principale tra le mura domestiche, un dato in netto calo rispetto al 32% registrato alla fine degli anni ’80. Questo fenomeno solleva interrogativi sul futuro dell’identità culturale italiana e sulla sua ricca diversità linguistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dialetto addio, in famiglia lo parla solo il 10% degli italiani. Esplodono le lingue straniere: 7 su 10 ne sa almeno unaIn Italia, il dialetto sta diventando sempre più raro nelle famiglie.

