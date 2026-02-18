Italia d' argento nello short track femminile Fontana nella storia

Da agi.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arianna Fontana ha ottenuto la medaglia d'argento nello short track femminile, causando grande entusiasmo tra il pubblico. La campionessa italiana ha portato a casa il secondo posto nella staffetta 3000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con questa prestazione, Fontana entra nella storia dello sport nazionale, diventando la prima a conquistare numerose medaglie olimpiche nello short track. A completare il podio sono arrivate anche le altre atlete italiane, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel, che hanno dato il massimo in pista.

AGI - Argento per quattro. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti ed Arianna Sighel sono medaglia d'argento, appunto, nella staffetta dello short track sui 3000 metri dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre hanno concluso in 4'04"107. L' oro è andato alla Corea del Sud, in 4'04"014, bronzo al Canada (4'04"314). Quarta invece l'Olanda, grande favorita. Fontana, Confortola, Betti e Sighel sono state protagoniste di una finale emozionante condotta da tutte e quattro in maniera perfetta sotto l'aspetto tattico e soprattutto tecnico. Nella serrata finale A dov'era altissimo il rischio di cadere o commettere infrazioni, il quartetto azzurro ha sfiorato anche la medaglia d'oro. 🔗 Leggi su Agi.it

italia d argento nello short track femminile fontana nella storia
© Agi.it - Italia d'argento nello short track femminile. Fontana nella storia

Italia d'oro nello short track staffetta mista. Fontana nella storiaL’Italia conquista una medaglia d’oro storica nello short track, vincendo la staffetta mista a Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina: argento Italia nella staffetta short track donne. Arianna Fontana nella storia: 14 medaglieL’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, questa volta con l’argento nella staffetta femminile di short track.

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Video Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: l'Italia di Michela Moioli e Lorenzo Sommariva vince l'argento nello snowboard cross a squadre alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Risultati oggi; Milano-Cortina, Italia d’argento nello snowboard cross a squadre; Moioli e Sommariva vincono la medaglia d'argento nello snowboard cross misto ai Giochi di Milano Cortina; Medaglie azzurre. Vittozzi e Brignone d'oro, snowboard d'argento e fondo di bronzo.

italia d argento nelloItalia d’argento, Arianna Fontana nella storia: è l’atleta azzurra più medagliata alle OlimpiadiSecondo posto per le azzurre nella staffetta femminile 3000 metri short track a Milano Cortina. L'olimpionica italiana supera il record di Mangiarotti ... tuttosport.com

italia d argento nelloL’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta femminile di short trackLa squadra italiana ha vinto la medaglia d’argento nella finale nella staffetta femminile da 3.000 metri di short track. La squadra era composta da Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e ... ilpost.it