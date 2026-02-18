Italia d' argento nello short track femminile Fontana nella storia

Arianna Fontana ha ottenuto la medaglia d'argento nello short track femminile, causando grande entusiasmo tra il pubblico. La campionessa italiana ha portato a casa il secondo posto nella staffetta 3000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Con questa prestazione, Fontana entra nella storia dello sport nazionale, diventando la prima a conquistare numerose medaglie olimpiche nello short track. A completare il podio sono arrivate anche le altre atlete italiane, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel, che hanno dato il massimo in pista.

AGI - Argento per quattro. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti ed Arianna Sighel sono medaglia d'argento, appunto, nella staffetta dello short track sui 3000 metri dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre hanno concluso in 4'04"107. L' oro è andato alla Corea del Sud, in 4'04"014, bronzo al Canada (4'04"314). Quarta invece l'Olanda, grande favorita. Fontana, Confortola, Betti e Sighel sono state protagoniste di una finale emozionante condotta da tutte e quattro in maniera perfetta sotto l'aspetto tattico e soprattutto tecnico. Nella serrata finale A dov'era altissimo il rischio di cadere o commettere infrazioni, il quartetto azzurro ha sfiorato anche la medaglia d'oro. 🔗 Leggi su Agi.it

