Italia arrestato ragazzo di 20 anni mentre metteva pietre sui binari | A casa materiale di area antagonista

Un ragazzo di 20 anni è stato fermato dai carabinieri in Italia mentre stava posizionando pietre sui binari. La causa dell’intervento è il sospetto che l’uomo volesse ostacolare il passaggio dei treni. Durante l’arresto, gli agenti hanno trovato materiale riconducibile a un’organizzazione antagonista, nascosto in casa. La polizia ha agito in fretta per prevenire possibili incidenti e ha sequestrato gli oggetti trovati. Il giovane si trova ora in custodia, mentre le indagini continuano.

Un'operazione fulminea condotta dai carabinieri nel Bolognese ha sventato quello che poteva trasformarsi in un grave pericolo per la circolazione ferroviaria. Un giovane di 20 anni è stato arrestato in flagranza di reato mentre era intento a posizionare pietre sui binari, un gesto che ha immediatamente fatto scattare le manette. L'intervento dei militari, avvenuto nella serata di ieri nei pressi di Castel San Pietro, in provincia di Bologna, è scaturito da una segnalazione precisa che ha permesso di bloccare il ragazzo prima che potesse causare danni irreparabili. Il quadro investigativo si è complicato ulteriormente durante le perquisizioni successive.