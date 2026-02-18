Italgrob a Rimini | oltre 100 miliardi di fatturato e 382.000 punti di consumo per il mercato HoReCa

Italgrob ha registrato un fatturato di oltre 100 miliardi di euro e gestisce 382.000 punti di consumo nel settore Ho.Re.Ca., dimostrando la sua presenza significativa in Italia. L’evento si è svolto alla Fiera di Rimini durante l’International Horeca Meeting, attirando operatori del settore e rappresentanti delle aziende di distribuzione. Durante la giornata sono stati analizzati i rischi legati all’aumento dei costi e l’impatto dell’inflazione sui consumi fuori casa. Il dibattito ha coinvolto diversi esperti del mercato e responsabili di settore.

Rimini, 18 febbraio 2026 – Alla Fiera di Rimini, nel contesto dell'International Horeca Meeting, si è tenuto nei giorni scorsi l'evento "Mercato dei consumi fuori casa fra carovita e inflazione. Tendenze e best practice per andare oltre la crisi", organizzato da Italgrob, la Federazione Italiana dei Distributori Ho.Re.Ca.. L'incontro ha offerto un momento di confronto e riflessione sulle prospettive e sul ruolo strategico del settore Ho.Re.Ca.. Un'occasione aperta a operatori, istituzioni e rappresentanti politici per analizzare le sfide che il mercato dei consumi fuori casa sta affrontando in un contesto economico dinamico, segnato da inflazione e aumento dei costi.