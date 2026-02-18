Israele Smotrich | Annullare Accordi di Oslo e incoraggiare emigrazione da Gaza

Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze israeliano, ha dichiarato che il suo partito vuole annullare gli Accordi di Oslo e spingere i residenti di Gaza a emigrare, in risposta alle tensioni crescenti nella regione. La proposta nasce dopo settimane di scontri e attacchi, con l’obiettivo di modificare le condizioni di sicurezza e di controllo sui territori. Smotrich ha anche indicato che queste misure potrebbero diventare parte del piano del prossimo governo, se il suo partito riuscirà a ottenere una posizione di influenza.

Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha illustrato gli obiettivi del Partito Sionista Religioso per qualsiasi futuro governo che potrà essere formato a Tel Aviv. Tra i punti chiave elencati ci sono l'annullamento degli Accordi di Oslo e l'emigrazione dei palestinesi dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania. Le sue dichiarazioni arrivano a pochi mesi dalle elezioni che determineranno se il primo ministro Benjamin Netanyahu e la sua coalizione manterranno il potere.

Smotrich prima ringrazia Trump, ma poi chiede di annullare il piano di pace del tycoon per Gaza: “È dannoso per Israele”Il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, ha espresso gratitudine per l’appoggio di Donald Trump, ma ha anche richiesto di rivedere il piano di pace per Gaza proposto dall’ex presidente statunitense.

Smotrich rilancia la linea più dura: “Lavorerò perché i palestinesi lascino Gaza e Cisgiordania”. Tra Oslo “da cancellare” e sovranità israelianaBezalel Smotrich, ministro delle Finanze israeliano, ha dichiarato davanti ai sostenitori che farà di tutto per spingere i palestinesi a lasciare Gaza e la Cisgiordania, alimentando le tensioni già alte nella regione.

