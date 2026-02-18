Israele, con il suo esercito potente e deciso, ha ripetutamente violato il cessate il fuoco stabilito, causando nuove vittime tra i civili palestinesi. Mentre alcuni leader nel mondo parlano di una possibile tregua duratura a Gaza, la realtà sul campo mostra un quadro diverso: ogni giorno, i soldati israeliani vengono segnalati mentre aprono il fuoco contro i civili, interrompendo le poche speranze di calma. La Striscia di Gaza rimane sotto strette restrizioni, e le persone continuano a vivere in condizioni difficili, senza vedere miglioramenti nelle loro vite.

Mentre nello stralunato Board of peace a trazione Trump si prospetta un irreale futuro luminoso per Gaza, la realtà parla di ben altro, con il cosiddetto cessate il fuoco violato quotidianamente da Israele, che ogni giorno stronca vite, con i palestinesi che continuano a patire, e morire, per le restrizioni imposte dai loro aguzzini e lo status della Striscia rimasto invariato dal giorno in cui la cosiddetta tregua è entrata in vigore. Gaza è ancora divisa in due, con più della metà del territorio ancora sotto il dominio israeliano, e al famoso governo tecnocratico che dovrebbe amministrarla, annunciato da Trump e accolto con favore dalla popolazione locale, Tel Aviv impedisce di mettere piede nella Striscia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com

