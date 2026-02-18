Ispezioni in un' azienda bufalina | per gli spogliatoi irregolari scattano sanzioni e denuncia

Un'azienda bufalina è stata recentemente ispezionata dalle autorità, che hanno riscontrato spogliatoi non conformi alle norme. Questa scoperta ha portato a sanzioni per oltre 1.700 euro e alla denuncia di un responsabile, che rischia ora conseguenze penali. Durante il controllo, i funzionari hanno trovato strutture poco igieniche e prive di adeguate certificazioni, mettendo a rischio la sicurezza dei dipendenti.

Ammende per oltre 1.700 euro e denuncia in stato di libertà per violazioni della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. E' l'esito di un nuovo controllo effettuato a Cori dai carabinieri della stazione locale e dal Nucleo ispettorato del lavoro di Latina. Le ispezioni hanno riguardato in particolare un'impresa del settore dell'allevamento bufalino, di proprietà di un 56enne del posto. Durante l'accertamento in azienda da parte dei militari e del personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro, è emerso che i locali adibiti a spogliatoio erano carenti dei requisiti previsti dalla normativa e per questa ragione sono scattate una sanzione e una denuncia a carico dell'imprenditore.🔗 Leggi su Latinatoday.it

