Iran-Usa, progressi ma non si esclude il conflitto

A Ginevra riprendono i colloqui Stati Uniti – Iran che però non ha accettato tutte le linee rosse di Trump per una soluzione diplomatica – dice il vicepresidente Vance. Servizio di Maurizio Di Schino TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Iran-Usa, progressi a Ginevra ma ‘linee rosse’ di Trump restano: lo scenarioIn Svizzera, Iran e Stati Uniti hanno concluso i colloqui a Ginevra, ma le divergenze tra le due parti restano evidenti.

Crisi Iran Usa, “progressi” nei colloqui. Ma Trump invia altri 50 caccia e Khamenei minaccia di affondare la USS G. FordIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'invio di altri 50 caccia allo scalo militare di Incirlik, in Turchia, mentre il leader iraniano, Ali Khamenei, ha minacciato di affondare la portaerei USS Gerald R.

Usa-Iran, diplomazia sotto pressione: tra linee rosse, sanzioni e partite sul petrolioSi è tenuto a Ginevra un nuovo round di colloqui, mediati dall’Oman. Le parti hanno sottolineato dei progressi, ma molti nodi restano ancora sul tavolo ... panorama.it

Iran, Axios: Accordo fra Teheran e Usa improbabile, guerra più vicinaUna guerra su larga scala fra Iran e Usa è più vicina di quanto si pensi e potrebbe iniziare molto presto. Lo scrive Axios spiegando che - secondo ... lapresse.it

Usa e Iran trattano su nucleare e sanzioni, ma Trump e Khamenei litigano e avvicinano la guerra facebook

“Meglio che a Muscat”, gli iraniani fiduciosi. Gli Usa chiedono Stop arricchimento uranio. @rantoniucci x.com