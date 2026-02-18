Iran – Usa | a Ginevra un incontro positivo

L'incontro tra Iran e Stati Uniti a Gineva si è concluso con risultati concreti, secondo quanto ha dichiarato Abbas Araqchi, rappresentante di Teheran. Durante la riunione, i due paesi hanno discusso di questioni nucleari e hanno trovato punti di accordo su alcuni passaggi pratici. Araqchi ha aggiunto che i colloqui sono stati costruttivi e hanno aperto la strada a future conversazioni. Alla sessione hanno partecipato anche altri esperti e diplomati, che hanno scambiato opinioni su come procedere nei prossimi mesi.

Il secondo incontro tra Iran e Stati Uniti tenutosi a Ginevra è stato fruttuoso. Lo ha rivelato Abbas Araqchi che ha rappresentato Teheran nei colloqui. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri iraniano sono stati stabiliti dei principi base sui quali lavorare per raggiungere un accordo. Il fatto che il primo a raccontare quanto avvenuto sia stato l’iraniano, con gli americani che hanno osservato un temporaneo silenzio, palesa le difficoltà in cui si deve barcamenare l’amministrazione Trump, che sta lavorando per un’intesa, ma deve guardarsi dall’ira di Israele e dei falchi statunitensi che si annidano in entrambi i partiti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Iran-Usa, progressi a Ginevra ma ‘linee rosse’ di Trump restano: lo scenarioIn Svizzera, Iran e Stati Uniti hanno concluso i colloqui a Ginevra, ma le divergenze tra le due parti restano evidenti.

Ginevra, ripresa negoziati Usa-Iran sul nucleare: la diplomazia sfida tensioni e proteste interne.Ginevra ospita di nuovo i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi hanno spinto entrambi i paesi a cercare un accordo.

