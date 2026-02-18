Iran | media ' Teheran fa pressioni su Hezbollah affinché si unisca a eventuali combattimenti'
Teheran ha spinto con forza Hezbollah a partecipare a possibili attacchi contro gli Stati Uniti. Secondo fonti locali, Iran cerca di coordinare le azioni del gruppo libanese in caso di conflitto. La pressione si intensifica mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti aumentano, alimentando i timori di un’escalation nella regione. Hezbollah, che mantiene rapporti stretti con Teheran, potrebbe essere chiamato a intervenire in una eventuale operazione militare. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità internazionali.
Tel Aviv, 18 feb. (Adnkronos) - Teheran sta esercitando forti pressioni su Hezbollah affinché si unisca ai combattimenti se gli Stati Uniti lanciassero un attacco contro l'Iran. Lo scrive il notiziario israeliano Ynet, aggiungendo che Israele sta monitorando attentamente la situazione e ha trasmesso chiari avvertimenti al Partito di Dio, che, se decidesse di intervenire, "subirebbe un duro colpo". Le Idf hanno già predisposto un piano per infliggere danni significativi a Hezbollah, a seguito degli sforzi di riorganizzazione effettuati dal gruppo nell'ultimo anno. Il mese scorso, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si è recato in Libano, una visita volta a garantire che nell'eventualità di una guerra i militanti di Hezbollah non rimangano indecisi.
Secondo il media, inoltre, un'operazione militare statunitense in Iran sarebbe probabilmente una campagna massiccia, della durata di settimane, che assomiglierebbe più a una guerra vera e propria rispetto all'operazione mirata del mese scorso in Venezuela
#Iran I Guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, hanno cominciato esercitazioni nello Stretto di Hormuz. Lo riportano i media di Stato iraniani. L'esercitazione è iniziata il giorno prima del secondo round di colloqui indiretti tra Iran e Stati uniti a Ginevra.