Invasione di campo scontri tra tifosi e disordini | Daspo di 3 anni per due dirigenti del Casapesenna

Durante la partita tra Casapesenna e Città di Brusciano, alcuni tifosi sono entrati in campo e sono scoppiati scontri, causando caos e tensione tra le parti. La polizia ha identificato e punito due dirigenti del Casapesenna con un Daspo di tre anni, per aver favorito o non aver controllato adeguatamente gli incidenti. I disordini sono stati ripresi da testimoni e video, che mostrano la presenza di molti supporter nel settore ospiti. Le autorità continuano a monitorare la situazione per prevenire ulteriori episodi simili.

Nelle scorse settimane, a seguito di disordini durante l’incontro di calcio “Casapesenna-Città di Brusciano”, valido per il campionato di Promozione, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha disposto due provvedimenti di Daspo della durata complessiva di tre anni nei confronti di due dirigenti della squadra di casa. L’intervento della Polizia di Stato, unitamente ai Carabinieri della locale stazione, è stato necessario per garantire la sicurezza dei tifosi e il regolare svolgimento della partita. Durante il primo tempo, uno dei dirigenti era stato espulso dalla panchina per proteste e ingiurie rivolte alla terna arbitrale, ma ha poi invaso il terreno di gioco del campo “Graziano Papa” di Succivo, minacciando e colpendo un fotografo della squadra avversaria.🔗 Leggi su Casertanews.it

