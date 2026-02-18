Intergrazione delle comunità Rom la strategia della Regione | Interventi tarati sui singoli insediamenti

La Regione Puglia ha deciso di intervenire sull’integrazione dei comunità Rom, rispondendo alle tensioni crescenti nei quartieri. La causa è l’aumento di richieste di sicurezza da parte dei residenti e le condizioni di disagio nelle aree di insediamento. Durante un incontro promosso dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, sono stati presentati interventi specifici per ogni insediamento, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita e favorire l’integrazione. Alla discussione hanno partecipato l’assessora regionale Silvia Miglietta e rappresentanti degli Ambiti Territoriali Sociali.

