Inter tocca a Darmian | a Bodo titolare per la prima volta quest' anno Ballottaggio in attacco
Matteo Darmian torna in campo contro il Bodo a causa di un infortunio che ha colpito un suo compagno. Per la prima volta in questa stagione, l’esterno dell’Inter sarà titolare, puntando sulla sua esperienza. La formazione nerazzurra cambia volto: Darmian agirà come esterno a tutta fascia nel modulo 3-5-2. In attacco, si sfidano Thuram e Lautaro Martinez per conquistare un posto accanto a Pio Esposito, mentre il mister valuta attentamente le scelte da fare. La squadra si prepara alla sfida di questa sera.
Matteo Darmian titolare, cosa mai vista in tutta la stagione 2025-26, e non nel ruolo di braccetto difensivo, ma in quello ben più dispendioso di laterale a tutta fascia nel 3-5-2: il 36enne italiano, quinto di centrocampo, è la novità a sorpresa scelta da Cristian Chivu per l’andata del playoff di Champions contro il Bodo Glimt. La decisione è ancora più significativa visto il terreno sintetico su cui giocano i norvegesi, che proprio sulla fascia è molto meno stabile. Durante l’ultimo allenamento di vigilia in quel ruolo era stato provato anche Andy Diouf, oltre al brasiliano Luis Henrique, titolarissimo a causa dell’infortunio di Dumfries. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
