Inter tocca a Darmian | a Bodo titolare per la prima volta quest' anno Ballottaggio in attacco

Matteo Darmian torna in campo contro il Bodo a causa di un infortunio che ha colpito un suo compagno. Per la prima volta in questa stagione, l’esterno dell’Inter sarà titolare, puntando sulla sua esperienza. La formazione nerazzurra cambia volto: Darmian agirà come esterno a tutta fascia nel modulo 3-5-2. In attacco, si sfidano Thuram e Lautaro Martinez per conquistare un posto accanto a Pio Esposito, mentre il mister valuta attentamente le scelte da fare. La squadra si prepara alla sfida di questa sera.