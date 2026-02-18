Inter missione Polo Nord | Chivu sfida il Bodo e le ombre del Derby per blindare gli ottavi

L’Inter si trova in Norvegia, dove Chivu e la sua squadra affrontano il BodoGlimt, spinti dalla necessità di conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La partita si svolge in un clima gelido, con temperature che scendono ben sotto zero, e rappresenta una sfida difficile per i nerazzurri. Intanto, i giocatori dell’Inter devono anche superare le ombre di un precedente derby perso, che ha lasciato qualche dubbio sulla loro tenuta mentale.

Il mercoledì di Champions League si apre sotto il segno di un paradosso climatico e sportivo: mentre l'Europa calcistica brucia di passione per gli spareggi che valgono gli ottavi, l' Inter si ritrova proiettata nel cuore del Circolo Polare Artico per affrontare il BodoGlimt. Una trasferta che arriva nel momento più delicato della gestione di Cristian Chivu, chiamato a isolare la squadra dalle scorie di un Derby d'Italia terminato tra le furiose polemiche per la direzione arbitrale di La Penna. Dopo i passi falsi di Juventus e Atalanta, l'Inter ha l'obbligo di evitare il naufragio scandinavo per non compromettere una stagione europea fin qui vissuta da protagonista.