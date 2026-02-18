Inter freddata 3-1 nel gelo di Bodo | Pio Esposito non basta playoff Champions in salita

Non basta la rete di Pio Esposito a fine primo tempo per trovare la rete del pareggio. Il Bodo dilaga nel secondo tempo con un uno-due micidiale in 2 minuti. Nerazzurri che colpiscono anche due pali ma sprecano troppo: ora il ritorno a San Siro è una montagna da scalare.🔗 Leggi su Fanpage.it

Bodo Glimt Inter LIVE 1-1: Pio Esposito pareggia i contiBodo Glimt e Inter sono in parità 1-1 alla fine del primo tempo, grazie a un gol di Pio Esposito.

Bodo-Inter, probabili formazioni: chi gioca con Pio Esposito?Il Bodo-Glimt ha annunciato che Pio Esposito potrebbe partire titolare nella partita contro l'Inter, in programma questa sera alle 21, valido per il playoff di andata di Champions League.

Nel gelo artico l'Inter scherza col fuoco: secondo tempo senza benzina, il Bodo/Glimt ringrazia e vince 3-1In un certo senso l'Inter lo sapeva che sarebbe stata una gara dalle mille insidie, vuoi per la qualità dell'avversaria vuoi per i fattori esterni che avrebbero condizionato il match. Eppure, la ... fcinternews.it

Inter, playoff di Champions a -5 sotto zero contro il Bodø/Glimt. La squadra norvegese ha battuto Manchester City e Atletico MadridIl Bodø/Glimt negli ultimi due mesi ha giocato soltanto due partite (battendo il Manchester City e l'Atletico Madrid), mentre nello stesso periodo i nerazzurri di Chivu ne hanno disputate quindici ... milano.corriere.it

Pio Esposito risponde sempre presente! Ancora un gol pesantissimo: il bomber 2005 replica a Fet al 30°. Il primo tempo Bodo/Glimt-Inter si chiude sull’1-1 facebook

Nicola Ventola 20 anni e 297 giorni Pio Esposito 20 anni e 235 giorni Pio è il più giovane italiano a segnare con l'Inter in un match ad eliminazione diretta in @ChampionsLeague x.com