Inter ai tempi di Roberto Baggio | la coppia più bella e sfortunata del mondo
L’Inter di Roberto Baggio nel 199899 ha vissuto un fallimento clamoroso, nonostante contasse due tra i più grandi attaccanti di sempre. La squadra ha sbagliato molte occasioni, anche grazie ai problemi muscolari di Baggio, che ha giocato appena 13 partite di campionato. Quel campionato ha mostrato come anche i talenti più grandi non bastino sempre a garantire il successo.
Paradossi del pallone. Per una Beneamata che ha provato a vincere tutto con Marko Arnautovic, Joaquin Correa e Mehdi Taremi ce n’è stata un’altra che – nella stagione 199899 – ha vissuto un fallimento totale nonostante due tra i giocatori più forti di sempre a formare l’attacco. L’Inter dei quattro Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Roberto Baggio Genius Moments
