Inter a Bodo per l’impresa polare | tra polemiche e freddo Chivu cerca il pass per gli ottavi

L’Inter di Cristian Chivu arriva a Bodo dopo le polemiche che hanno accompagnato la convocazione e il viaggio, affrontando un campo ghiacciato che rende difficile il gioco. La squadra nerazzurra si prepara a sfidare il Bodo Glimt, in un match che potrebbe decidere il suo destino in Europa. I giocatori si allenano sotto zero, cercando di adattarsi alle temperature estreme e alle condizioni di un terreno scivoloso.

L’ Inter di Cristian Chivu si appresta a varcare la soglia dell’ Aspmyra Stadion per un impegno che profuma di trappola scandinava. Questa sera, mercoledì 18 febbraio alle ore 21:00, i nerazzurri affronteranno il BodoGlimt nell’andata dei playoff di Champions League, con l’obiettivo di traslare l’egemonia nazionale sul palcoscenico europeo. Reduci dal trionfo nel Derby d’Italia che ha scavato un solco di +8 sul Milan, i meneghini arrivano in Norvegia con il vento in poppa delle sei vittorie consecutive, ma dovranno fare i conti con un ambiente ostile, temperature polari e un avversario che ha già dimostrato di poter banchettare con le grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Inter a Bodo per l’impresa polare: tra polemiche e freddo, Chivu cerca il pass per gli ottavi Campo sintetico, freddo polare e l'ex Milan Hauge: ecco i pericoli dell'Inter contro il BodoQuesta sera l’Inter affronta il Bodo-Glimt in una partita che si preannuncia difficile. Bodo Glimt-Inter, Chivu non può fallire l'obiettivo ottavi: il pronosticoChivu deve portare l'Inter oltre il Bodo Glimt, perché la squadra nerazzurra rischia di uscire dalla Champions League se non supera questa fase preliminare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vigilia di Bodø/Glimt-Inter: la giornata dei nerazzurri; Inter, Champions sotto la neve. A Bodø si spala per liberare il campo: Corsa contro il tempo; Ghiaccio, vento e sintetico: cosa attende l'Inter a Bodo; L'Inter fa le prove generali in vista del Bodø: allenamento sul sintetico come in Norvegia. Inter, Chivu cambia ancora contro il Bodo: novità soprattutto per il centrocampo!In vista dell'insidiosa trasferta di Bodo, l'Inter di Chivu è pronta a fare delle rotazioni per non rischiare altri infortuni. spaziointer.it Probabili formazioni Bodo-Inter: nuova rivoluzione di ChivuFormazioni Bodo-Inter: Chivu verso una nuova rivoluzione dalla difesa all'attacco passando per la mediana. Certezza Mkhitaryan ... calciomercato.it "Arriva Bastoni il truffatore", l'accoglienza in Norvegia per Bodo-Inter di Champions x.com Domani alle 21 in campo l’Inter sul campo del Bodo/Glimt facebook