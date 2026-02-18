Instagram e YouTube accusate di creare dipendenza nei giovani Zuckerberg ammette le colpe

Mark Zuckerberg ha ammesso che Instagram ha impiegato troppo tempo a bloccare i minori di 13 anni, un’età vietata dalla piattaforma. La causa di questa ammissione è stata un’udienza in tribunale civile a Los Angeles, dove il CEO di Meta ha riconosciuto i ritardi nel proteggere i giovani utenti. Nel corso dell’audizione, Zuckerberg ha spiegato che l’azienda si è concentrata troppo poco nel prevenire l’accesso di minori. La discussione si concentra ora sui rischi di dipendenza e sulla responsabilità delle grandi piattaforme digitali.

L'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha ammesso pubblicamente mercoledì che Instagram ha impiegato troppo tempo a individuare in modo efficace gli utenti sotto i 13 anni, in teoria vietati sulla piattaforma, durante la sua testimonianza davanti a un tribunale civile di Los Angeles. Zuckerberg depone nel processo che vede Meta e Google accusate di aver progettato consapevolmente Instagram e YouTube per renderle "addictive" per i giovani utenti, accuse che entrambe respingono. Instagram ha iniziato solo nel 2019 a chiedere la data di nascita a chi apriva un account, estendendo poi l'obbligo a tutti gli utenti nel 2021. Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, è stato chiamato in tribunale a Los Angeles in un processo che coinvolge anche altri giganti dei social media come YouTube, TikTok e Snap.