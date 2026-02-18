InsideAsia – Buon anno del cavallo di fuoco

InsideAsia apre il 2024 con una notizia che ha fatto parlare di sé: un incendio scoppiato a causa di un corto circuito ha devastato un mercato tradizionale a Phnom Penh. Le fiamme hanno distrutto decine di bancarelle e causato il ferimento di alcuni venditori. La polizia locale sta ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre i commercianti cercano di ricostruire i loro stand danneggiati.

Carissime lettrici, cari lettori, ecco a voi una nuova puntata di InsideAsia, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie asiatiche più importanti e curiose. Io sono Federico Giuliani e, come ogni mercoledì, a partire dalle ore 7 del mattino vi invierò una mail con tutto quello che vi serve per capire cosa è successo, o cosa sta succedendo, in Estremo Oriente. Siete pronti? Iniziamo! Dedichiamo la puntata settimanale al Capodanno Lunare. Che cos'è? Come e dove si festeggia? Parliamo dell'evento più importante dell'anno in Cina e in numerosi altri Paesi asiatici, che cade in occasione della prima luna nuova del calendario lunare.