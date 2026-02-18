Inquinamento auto studio evidenzia relazione con la sindrome di Alzheimer
Un nuovo studio americano rivela che l’inquinamento delle auto aumenta il rischio di Alzheimer. La ricerca, pubblicata su Plos Medicine, mostra come l’esposizione prolungata a polveri sottili possa danneggiare il cervello e favorire il declino cognitivo. Un esempio concreto è rappresentato da un’analisi su migliaia di cittadini che vivono vicino alle strade trafficate.
Inquinamento e Alzheimer: Uno Studio Shock Collega Smog e Declino Cognitivo. Una ricerca americana, pubblicata sulla rivista Plos Medicine, rivela una correlazione significativa tra l’esposizione prolungata a polveri sottili e un aumento del rischio di sviluppare la sindrome di Alzheimer. Lo studio, basato sull’analisi di dati relativi a oltre 27 milioni di persone, apre nuove preoccupanti prospettive sulla salute pubblica e sull’impatto dell’inquinamento atmosferico sul cervello umano. Il Legame Nascosto tra Particolato e Demenza. La ricerca, condotta dall’Emory University, ha esaminato i dati di beneficiari di Medicare di età pari o superiore a 65 anni tra il 2000 e il 2018.🔗 Leggi su Ameve.eu
Inquinamento e Alzheimer: studio USA rivela correlazione tra Pm2.5 e rischio di sviluppare la malattia dopo i 65 anni.Uno studio negli Stati Uniti ha mostrato che l’inquinamento da particelle fini Pm2.
