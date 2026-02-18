Inps presentato il nuovo portale della genitorialità

L’Inps ha lanciato oggi a Roma il nuovo portale dedicato alla genitorialità, un progetto nato per semplificare l’accesso ai servizi per le famiglie. La piattaforma, disponibile anche tramite app, permette di consultare facilmente 40 prestazioni e 300 servizi di altre amministrazioni pubbliche, integrandoli in un’unica soluzione digitale. La presentazione si è svolta a Palazzo Chigi, con l’obiettivo di rendere più immediata la richiesta di aiuti e sostegni per genitori e famiglie. Il portale mira a migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’assistenza pubblica.

(Adnkronos) – Presentato oggi a Roma a Palazzo Chigi il nuovo portale della famiglia e della genitorialità, progettato dall'Inps e accessibile anche da App: 40 prestazioni Inps per la famiglia e i genitori e 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni in una logica di interoperabilità. La home page del portale presenta i principali servizi Inps.