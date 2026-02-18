Inizia la grande fuga da Capannelle

L’ippodromo delle Capannelle sta vivendo una fuga di cavalli e fantini, dopo che è stato annunciato il blocco delle corse fino a settembre. La decisione ha portato molti a lasciare immediatamente il luogo, alcuni con i mezzi, altri a piedi, nel tentativo di evitare ulteriori restrizioni. In poche ore, diversi partecipanti hanno già abbandonato le strutture, lasciando l’area deserta e senza attività.

Neanche 24 ore dopo l'annuncio dello stop alle corse fino a settembre, all' ippodromo delle Capannelle è scattata la fuga. Box che si svuotano, trasferimenti programmati in fretta, scuderie alla ricerca di piste alternative per non interrompere l' attività agonistica. Parliamo di centinaia di cavalli, decine di operatori, maestranze con tutto un indotto che vive delle grandi giornate. Le corse in programma fino a settembre saranno redistribuite su altri impianti, aprendo interrogativi economici e strutturali. Con le gare concentrate in pochi mesi nell'ippodromo, anche le convenzioni ministeriali verrebbero ridotte proporzionalmente e potrebbero costringere il Comune ad alzare le tariffe o intervenire in termini economici.