Infortuni sul lavoro sì bipartisan alla relazione della Commissione d’inchiesta | Obiettivo zero vittime

La Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro ha presentato una relazione che ha trovato il sostegno di entrambe le forze politiche. La causa principale resta la scarsa attenzione alla sicurezza, e il risultato è che si cercano soluzioni concrete per ridurre a zero le vittime. A Bergamo, ogni anno si registrano tra i 10.500 e gli 11.500 infortuni riconosciuti, mantenendo il terzo posto tra le province più colpite in Lombardia, dietro a Milano e Brescia.

Milano. Con una media annua che oscilla tra i 10.500 e gli 11.500 infortuni riconosciuti, la provincia di Bergamo si conferma il terzo polo regionale dopo Milano e Brescia per eventi lesivi sul posto di lavoro. Nella mattina di martedì 17 febbraio in Consiglio regionale è stata presentata la relazione conclusiva della Commissione di inchiesta su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il risultato di oltre due anni e mezzo di lavoro tra audizioni, approfondimenti e analisi dei fattori che incidono sugli infortuni e sulle condizioni di sicurezza nei diversi comparti produttivi lombardi. Via libera dunque a un nuovo modello di governance basato sulla Safety by Design, l'integrazione della sicurezza direttamente nel Dna dei processi produttivi e della progettazione tecnologica.